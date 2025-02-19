Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2025, 22:44
1 мин.

Тайваньские производители ИИ-серверов увеличат инвестиции в США

Из-за новых тарифов
Тайваньские производители серверов, работающих с искусственным интеллектом (ИИ), планируют значительно увеличить свои инвестиции в США. Это связано с изменениями в торговой политике и ростом тарифов при администрации Дональда Трампа. Как сообщает UDN News, ведущие тайваньские контрактные производители серверов недавно посетили Техас и намерены объявить о новых вложениях в эту область до 10 мая.
Тайваньские производители ИИ-серверов увеличат инвестиции в США

© Ferra.ru

Ранее компании уже инвестировали в Техас, но затем перевели часть производства в Мексику, учитывая экономические факторы. Однако последние оценки показали, что в долгосрочной перспективе это невыгодно. Поэтому с 2024 года началась подготовка к возобновлению инвестиций в Техас, сосредоточенных на производстве серверов для ИИ.

Ожидается, что минимальные затраты на приобретение земли и строительство новых заводов в Техасе составят около 2 миллиардов долларов. Если предприятия будут оснащены автоматизированными системами, первоначальные инвестиции могут достигать от 3 до 5 миллиардов долларов.

На данный момент тайваньские компании производят более 90% серверных материнских плат и около 80% всех серверных систем в мире. Однако менее 15% этой продукции выпускается в Северной Америке. Новые тарифы могут ускорить перенос части мощностей в США, чтобы избежать дополнительных расходов.