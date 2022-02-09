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Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

Его создатели также рассказали об особенностях судна
В сети появилась свежая информация о новейшей российской разработке — погружающемся под воду корабле из семейства «Страж».
Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

Сообщается, что инженерам удалось совместить в нём преимущества субмарины и надводной боевой единицы. При этом разработчики допускают, что новинка также будет предлагаться и иностранным покупателям.

Отметим, что помимо технических характеристик, в сети появились и изображения транспортного средства.

Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

На данный момент известно, что корабль получит длину примерно в 72 метра, при этом его нормальное водоизмещение составит около 1300 тонн. По данным экспертов, столь крупные размеры позволяют наделить новинку широкими функциональными возможностями.

Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

Также инженеры заявили, что в боевом корабле планируется уменьшить качку, повысить устойчивость как оружейной платформы, а также снизить радиолокационную заметность. Ожидается, что судно сможет развивать скорость до 21 узла (около 39 км/ч). Дальность плавания же составит до 4 тыс миль.

Источник: РИА Новости
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