Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

Сообщается, что инженерам удалось совместить в нём преимущества субмарины и надводной боевой единицы. При этом разработчики допускают, что новинка также будет предлагаться и иностранным покупателям.

Отметим, что помимо технических характеристик, в сети появились и изображения транспортного средства.