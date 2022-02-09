Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под воду

Так будет выглядеть боевой корабль России, погружающийся под водуЕго создатели также рассказали об особенностях судна
Сообщается, что инженерам удалось совместить в нём преимущества субмарины и надводной боевой единицы. При этом разработчики допускают, что новинка также будет предлагаться и иностранным покупателям.
Отметим, что помимо технических характеристик, в сети появились и изображения транспортного средства.
На данный момент известно, что корабль получит длину примерно в 72 метра, при этом его нормальное водоизмещение составит около 1300 тонн. По данным экспертов, столь крупные размеры позволяют наделить новинку широкими функциональными возможностями.
Также инженеры заявили, что в боевом корабле планируется уменьшить качку, повысить устойчивость как оружейной платформы, а также снизить радиолокационную заметность. Ожидается, что судно сможет развивать скорость до 21 узла (около 39 км/ч). Дальность плавания же составит до 4 тыс миль.