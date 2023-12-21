Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
21:00, 21 декабря 2023
1 мин.

Так будет выглядеть обновленный интерфейс Apple CarPlay

Крупнейший апдейт за последние 10 лет

Apple готовится представить новое поколение своего популярного интерфейса CarPlay, который впервые появился в 2014 году.

С тех пор CarPlay претерпел лишь незначительные изменения, но вскоре это изменится. Ожидается, что обновленная платформа появится в автомобилях Porsche и Aston Martin уже в 2024 году, что сделает их первыми моделями с новым интерфейсом.

Свежая версия Apple CarPlay обещает быть гораздо больше, чем просто изменение пользовательского интерфейса.

Она предложит более глубокую интеграцию с существующим оборудованием автомобиля, позволяя пользователям делать гораздо больше, чем это возможно сегодня. Для этого Apple работала с производителями автомобилей, пытаясь создать уникальные интерфейсы, которые подчеркивают индивидуальность каждого бренда.

Основным нововведением в следующем поколении CarPlay будет его способность охватывать все экраны автомобиля, включая приборную панель.

Источник:SlashGear
Автор:Булат Кармак
Теги:
#CarPlay
,
#Apple
Новости партнеров
Новости партнеров