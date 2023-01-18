Так будет выглядеть обновлённая боковая панель в одной из следующих версий Windows 11

Так будет выглядеть обновлённая боковая панель в одной из следующих версий Windows 11Получилось очень даже симпатично
Ни для кого не секрет, что Microsoft работает над обновлённым дизайном «Проводника» в Windows 11. Информация об этом просочилась в сеть какое-то время назад.
Фото: Windows Latest
Теперь же, наконец-то, появились первые скриншоты свежей боковой панели в файловом менеджере системы. Всё дело в том, что новая панель скрыта в среде «песочницы» Windows 11 Build 25276.
Сообщается, что обновлённый элемент «Проводника» предлагает множество новых функций, но лучше всего она работает, когда ПК подключен к учётной записи Microsoft. На ней расположены такие опции, как Insights, Activities, Properties, Related files и Conversation.
Windows Latest
Так, например, если в документе появилось обновление или комментарий, вы сможете просмотреть его в «Проводнике». Ожидается, что обновление появится в одной следующих версий Windows 11.