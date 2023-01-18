Наука и технологии
06:13, 18 января 2023
1 мин.

Так будет выглядеть обновлённая боковая панель в одной из следующих версий Windows 11

Получилось очень даже симпатично

Ни для кого не секрет, что Microsoft работает над обновлённым дизайном «Проводника» в Windows 11. Информация об этом просочилась в сеть какое-то время назад.

Так будет выглядеть обновлённая боковая панель в одной из следующих версий Windows 11

Фото: Windows Latest

Теперь же, наконец-то, появились первые скриншоты свежей боковой панели в файловом менеджере системы. Всё дело в том, что новая панель скрыта в среде «песочницы» Windows 11 Build 25276.

Сообщается, что обновлённый элемент «Проводника» предлагает множество новых функций, но лучше всего она работает, когда ПК подключен к учётной записи Microsoft. На ней расположены такие опции, как Insights, Activities, Properties, Related files и Conversation.

Так будет выглядеть обновлённая боковая панель в одной из следующих версий Windows 11

Windows Latest

Так, например, если в документе появилось обновление или комментарий, вы сможете просмотреть его в «Проводнике». Ожидается, что обновление появится в одной следующих версий Windows 11.

Источник:Windows Latest
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#Windows 11
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