Так будут выглядеть новые «умные» часы Samsung с Wear OS от Google

Качественные изображения последних и появились в Сети благодаря интернет-инсайдерам. Судя по снимкам и роликам, устройство будет сильно похоже на предшественников. Так, например,на боковой грани корпуса часов также расположится сразу две физические кнопки.

Ожидается, что продаваться будет две версии Galaxy Watch 5: на 44 и 40 мм. Будет и Pro-версия, которая будет доступна лишь в размере 45 мм.