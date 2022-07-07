Так будут выглядеть новые «умные» часы Samsung с Wear OS от Google

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Так будут выглядеть новые «умные» часы Samsung с Wear OS от GoogleКак всегда, узнаваемый приятный дизайн
Уже совсем скоро, в августе, от Samsung ждут крупной презентации. На ней компания должна представить свежие складные флагманы, а также новые «умные» часы Galaxy Watch 5.
Качественные изображения последних и появились в Сети благодаря интернет-инсайдерам. Судя по снимкам и роликам, устройство будет сильно похоже на предшественников. Так, например,на боковой грани корпуса часов также расположится сразу две физические кнопки.
Ожидается, что продаваться будет две версии Galaxy Watch 5: на 44 и 40 мм. Будет и Pro-версия, которая будет доступна лишь в размере 45 мм.
По словам источников, новые Galaxy Watch также будут предлагаться как с LTE-модулем, так и исключительно Bluetooth/Wi-Fi.
Напомним, что новые часы Samsung будут работать под управлением фирменной системы Google для носимой электроники Wear OS. Правда, поверх неё корейский IT-гигант установит собственную оболочку One UI.