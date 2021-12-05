Так будут выглядеть первые «умные» часы от Google — «утекли» рекламные изображения новинки

Так, например, популярный интернет-инсайдер Джон Проссер опубликовал рекламные постеры, на которых изображены часы, именуемые Google Pixel Watch. Таким образом, у нас на руках имеется достаточно правдоподобное подтверждение тому, что именно так будут называться первые смарт-часы от Google.

Судя по представленным снимкам, устройство будет максимально непохоже на Apple Watch. Если девайс от Apple имеет квадратный дизайн, то гаджет от Google будет круглым.