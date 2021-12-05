Так будут выглядеть первые «умные» часы от Google — «утекли» рекламные изображения новинки

Так будут выглядеть первые «умные» часы от Google — «утекли» рекламные изображения новинкиОчень сильно напоминают Moto 360
Так, например, популярный интернет-инсайдер Джон Проссер опубликовал рекламные постеры, на которых изображены часы, именуемые Google Pixel Watch. Таким образом, у нас на руках имеется достаточно правдоподобное подтверждение тому, что именно так будут называться первые смарт-часы от Google.
Судя по представленным снимкам, устройство будет максимально непохоже на Apple Watch. Если девайс от Apple имеет квадратный дизайн, то гаджет от Google будет круглым.
Вообще, Google Pixel Watch очень сильно напоминают первое поколение Moto 360. Правда, в отличие от смарт-часов Motorola, новинка поискового гиганта получит скруглённый к краям дисплей — примерно такой предсказывают следующего поколению Apple Watch.
Напомним, что по последним данным, первые часы от Google представят уже весной 2022 года. Возможно, одновременно с бюджетным смартфоном Pixel 6A.