Так быстро? Open AI уже готовит выход GPT-5, которую будет трудно отличить от человека

17:54, 30 марта 2023
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Так быстро? Open AI уже готовит выход GPT-5, которую будет трудно отличить от человекаНовая модель может выйти уже в конце 2023
После недавнего представления четвёртой версии языковой модели GPT компания Open AI объявила, что приступила к работе над GPT-5. Это будет настолько усовершенствованная генеративная модель искусственного интеллекта, что станет неотличимой от человека.
Фото: Manchestereveningnews.co.uk
Open AI намерена достичь развития своей модели ИИ до уровня «сильного искусственного интеллекта» (AGI), что позволит вести диалог с нейросетью как с живым человеком. В таком случае GPT-5 сможет не просто собирать информацию для самообучения, но полноценно усваивать логические концепты.
Об этом рассказал один разработчиков модели Сики Чэнь. По его словам, первые итерации в работе над GPT-5 завершатся в декабре 2023 года, возможно, тогда модель и представят.