Так быстро? Open AI уже готовит выход GPT-5, которую будет трудно отличить от человека

Open AI намерена достичь развития своей модели ИИ до уровня «сильного искусственного интеллекта» (AGI), что позволит вести диалог с нейросетью как с живым человеком. В таком случае GPT-5 сможет не просто собирать информацию для самообучения, но полноценно усваивать логические концепты.

Об этом рассказал один разработчиков модели Сики Чэнь. По его словам, первые итерации в работе над GPT-5 завершатся в декабре 2023 года, возможно, тогда модель и представят.