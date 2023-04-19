Так даже лучше: учёные объяснили, зачем нужно добавлять строительные отходы в бетон

Это может помочь снизить вред окружающей среде и сэкономить природные ресурсы, такие как песок, щебень и гравий.

Исследователи провели моделирование и определили, что наиболее прочным является бетон с содержанием 50-60% строительных отходов. Такой материал выдерживает динамические нагрузки и не разрушается даже после появления микротрещин.

Эффект упрочнения обусловлен большим содержанием воды, заполняющей микропоры в материале при нагрузках.

Кроме того, оказалось, что форма волокон в наполнителе тоже влияет на прочность бетона. Волокна в виде спиралей усиливают конструкцию и делают её более устойчивой к разрушению. Учёные сравнили разные типы бетона, включая добавки из углеродных волокон, стали и синтетики.