Так дети правы? Игра про Марио оказалась мощным антидепрессантом

Оказалось, что популярная детская игра про водопроводчика Марио может использоваться как достаточно эффективный антидепрессант. В ходе исследования учёные разделили 46 человек с БДР на три группы: участники первой играли в Super Mario Odyssey, второй — получали стандартное лечение, третья группа пользовалась программой когнитивных упражнений.

Результаты тестирования показали, что самое заметное улучшение наступило у тех, кто играл в «Марио». В целом снизились все симптомы БДР, усилилась мотивация продолжать лечение и улучшилась зрительно-пространственная память.

В то же время учёные считают, что рано делать какие-то выводы, потому что в исследовании приняло участие небольшое количество людей.