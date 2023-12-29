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Наука и технологии
01:34, 29 декабря 2023
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Так дети правы? Игра про Марио оказалась мощным антидепрессантом

У тех, кто играл, заметно улучшились симптомы

Учёные из Университетской клиники Бонна в Германии изучили влияние игры Super Mario Odyssey от японской компании Nintendo на пациентов с таким сложным и тяжёлым психическим состоянием, как большое депрессивное расстройство (БДР).

Так дети правы? Игра про Марио оказалась мощным антидепрессантом

© Nintendo

Оказалось, что популярная детская игра про водопроводчика Марио может использоваться как достаточно эффективный антидепрессант. В ходе исследования учёные разделили 46 человек с БДР на три группы: участники первой играли в Super Mario Odyssey, второй — получали стандартное лечение, третья группа пользовалась программой когнитивных упражнений.

Результаты тестирования показали, что самое заметное улучшение наступило у тех, кто играл в «Марио». В целом снизились все симптомы БДР, усилилась мотивация продолжать лечение и улучшилась зрительно-пространственная память.

В то же время учёные считают, что рано делать какие-то выводы, потому что в исследовании приняло участие небольшое количество людей.

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