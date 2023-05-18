Так вот почему долгожители успешно защищаются от инфекций, несмотря на старость

Как ни странно, данный секрет связан с нашими кишками. А если быть точнее, то с микроорганизмами, которые в них живут.

В недавнем исследовании, которое провели специлисты из MIT и Гарвардского университета, было обнаружено, что у людей, которые доживают до 100 лет и более, в кишечнике находится большое разнообразие микроорганизмов.

Это микробы и вирусы, которые помогают нам усваивать пищу и защищают от болезней.

К слову, ранее уже было известно, что в кишечнике долгожителей живут уникальные бактерии, которые вырабатывают особые вещества, помогающие защищаться от инфекций. Также было известно, что определённые вирусы, называемые бактериофагами, могут улучшать память и способности к обучению у мышей.

Но до сих пор не было ясно, как эти вирусы влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Теперь же, используя новые технологии, исследователи смогли изучить вирусы, живущие в кишечнике людей разных возрастов — от молодых людей старше 18 лет до пожилых людей и долгожителей старше 100 лет. Всего в исследовании приняли участие 195 человек.

Оказалось, что у долгожителей в кишечнике живет больше разных микроорганизмов, в том числе и вирусов, которые уничтожают вредные бактерии. Этот процесс похож на то, что происходит в кишечнике младенцев.

Таким образом, секрет долголетия может скрываться прямо в наших кишках.