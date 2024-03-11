Так выглядит новая табличка с посланием для инопланетян от NASA

Опубликовано 11 марта 2024, 11:04
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Так выглядит новая табличка с посланием для инопланетян от NASAНаполнение, конечно, впечатляет
NASA отправляет новое послание инопланетянам! На борту зонда Europa Clipper, который стартует к спутнику Юпитера в октябре, будет табличка с 2.6 млн имен, а еще стихами, рисунками и даже математической формулой.
Традиция посылать послания в космос у NASA давняя. На зонде Europa Clipper будет особая табличка из тантала – прочного металла.
Центральным элементом станет рукописное стихотворение Ады Лимон, лауреата Пулитцеровской премии, посвященное Европе, а рядом – чип с именами, которые прислали люди со всего света.
Но и это не все! На табличке найдется место и науке, и искусству:
- Изображения «водного» звучания: слова «вода» на 103 языках мира, переведенные в звуковые волны;
- «Золотая пластинка» для Европы: идея отсылает к знаменитым посланиям на зондах Voyager;
- «Водный след»: радиочастоты, которые связаны с водой и которые астрономы ищут в космосе;
- Формула Дрейка: уравнение, показывающее возможность существования других цивилизаций;
- Портрет Рона Грили, ученого, который в числе первых ратовал за исследование Европы.
Europa Clipper отправится в путь уже в октябре, а достигнет спутника Юпитера в 2030 году. Он облетит Европу 49 раз и подробно изучит ее ледяную кору, таинственный океан и даже разреженную атмосферу. Возможно, на Европе есть жизнь, и задача зонда – это выяснить.