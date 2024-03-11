Так выглядит новая табличка с посланием для инопланетян от NASA

Но и это не все! На табличке найдется место и науке, и искусству:

Изображения «водного» звучания: слова «вода» на 103 языках мира, переведенные в звуковые волны;

«Золотая пластинка» для Европы: идея отсылает к знаменитым посланиям на зондах Voyager;

«Водный след»: радиочастоты, которые связаны с водой и которые астрономы ищут в космосе;

Формула Дрейка: уравнение, показывающее возможность существования других цивилизаций;

Портрет Рона Грили, ученого, который в числе первых ратовал за исследование Европы.

Europa Clipper отправится в путь уже в октябре, а достигнет спутника Юпитера в 2030 году. Он облетит Европу 49 раз и подробно изучит ее ледяную кору, таинственный океан и даже разреженную атмосферу. Возможно, на Европе есть жизнь, и задача зонда – это выяснить.