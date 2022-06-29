Так задумано: Google насильно переключит пользователей на новый дизайн Gmail против их воли

Сегодня в 23:19
1 мин.
Так задумано: Google насильно переключит пользователей на новый дизайн Gmail против их волиНо пока всё не так радикально, как могло показаться
Некоторое время назад Google представила обновлённый дизайн своего почтового сервиса Gmail. Многим пользователям свежая версия пришлась по вкусу, но нашлись и те, кто остался недоволен.
И вот, стало известно, что поисковый гигант, внезапно, решил запустить новый этап тестирования нового интерфейса. Компания автоматически включила его у тех, кто ранее отказался применять свежий дизайн.
Представители Google заявили, что такой «стресс-тест» позволяет оценить реакцию на апдейт. При этом количество возвращений к прежнему стилю (такая возможность пока что осталась, да) позволит IT-корпорации понять приемлемость изменений.
Отметим, что доступ к старому интерфейсу можно получить нажав на иконку шестерёнки, после чего нужно будет выбрать «Быстрые настройки» и кликнуть «Вернуться к оригинальному оформлению Gmail».