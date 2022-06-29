Так задумано: Google насильно переключит пользователей на новый дизайн Gmail против их воли

Но пока всё не так радикально, как могло показаться

Некоторое время назад Google представила обновлённый дизайн своего почтового сервиса Gmail. Многим пользователям свежая версия пришлась по вкусу, но нашлись и те, кто остался недоволен.