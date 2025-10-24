Такер Карлсон заявил о том, что биткоин создан ЦРУ

На встрече Turning Point USA Такер Карлсон сообщил о своём отказе от инвестиций в активы, которые ему не до конца ясны, особенно в криптовалюты с «мутным» происхождением. Он отметил, что личность Сатоши Накамото, предполагаемого создателя биткоина, остаётся неизвестной, и высказал предположение о возможной связи этого человека с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). В целом Такер подчеркнул, что считает биткоин созданием ЦРУ, но доказать это не может.

Карлсон выразил сомнения относительно разумности вложений в биткоин, разработанный анонимным человеком, обладающим значительным количеством неиспользуемых монет. Однако он признал ценность основополагающих принципов биткоина, которые способствуют финансовой независимости.

«Я предполагаю, что это ЦРУ. Я не могу это доказать», — заявил Такер Карлсон.