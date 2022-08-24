Такие вот санкции: YouTube заблокировал канал компании «КАМАЗ» без возможности восстановления

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Такие вот санкции: YouTube заблокировал канал компании «КАМАЗ» без возможности восстановленияНо у компании есть другие каталя связи
Пресс-служба российской автомобильной компании «КАМАЗ» сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал канал компании без возможности восстановления.
Это произошло из-за санкций. В компании отметили, что продолжают находиться на связи с пользователями в Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Rutube, TikTok.
«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — сообщила пресс-служба «КАМАЗа».