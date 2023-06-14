Такое может быть и у людей: вид мёртвых сородичей сократил продолжительность жизни у мух

Ранее исследователи уже обнаружили, что наличие трупов своего вида вызывает физиологические изменения у мух, включая ускоренное старение и снижение жизненной продолжительности.

В своём новом исследовании специалисты обнаружили, что определённые нейроны в мозге мух, называемые нейронами R2/R4, и рецептор серотонина 5-HT2A играют ключевую роль в данном процессе.

При восприятии информации о присутствии трупов, нейроны R2/R4 вырабатывают факторы, которые влияют на продолжительность жизни дрозофил.

Учёные даже смогли активировать эти нейроны искусственно, сократив срок жизни мух на несколько дней. Это говорит о том, что данные соединения в мозгу и связанные с ними механизмы могут быть ответственными за ускоренное старение.

И хоть данные нейронные цепи не существуют в мозге человека, исследователи указывают на возможность аналогичных механизмов, которые способны влиять на старение человека.

Пока нельзя однозначно сказать о влиянии видимости трупов на продолжительность жизни человека. Известно лишь, что вид умершего человека вызывает психологические и физиологические изменения у окружающих людей.