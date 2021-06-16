Такси без водителей появятся в США уже в 2022 году

Сообщается, что в случае, если испытания пройдут успешно, коммерческий запуск такси с автопилотом состоится уже в 2022 году. При этом, пишет TechCrunch, Pony.ai далеко не первая компания, которая получила разрешение на подобные поездки в Калифорнии.

Отметим, что ещё в 2019 году электрические беспилотные кроссоверы Hyundai Kona, как раз оснащённые системой автономного вождения стартапа, начали перевозить клиентов по дорогам общего пользования.

Правда, тот сервис сложно назвать полностью автономным, так как за рулём, для подстраховки, всегда находился человек. Новый же сервис должен стать полностью беспилотным.