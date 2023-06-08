Такси с ИИ протестируют в одном из московских районов

В Москве стартовал тестовый запуск роботакси от компании «Яндекс». Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Пока доступен только в районе Ясенево. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение «Яндекс Go» и заказать поездку. Её стоимость составляет 100 рублей.

На первом этапе тестирования принимают участие пользователи, подавшие заявки заранее. В дальнейшем доступ будет расширен для всех жителей Ясенево. Чтобы вызвать роботакси, нужно нажать соответствующую кнопку в приложении и указать место посадки и высадки. В Ясенево доступно около 40 таких точек.

В настоящее время роботакси принимает только одного пассажира. Заказать поездку могут пользователи, достигшие 18 лет. Важно отметить, что в соответствии с российским законодательством в машине всегда будет находиться водитель-испытатель, ответственный за безопасность поездки.

Роботакси компании «Яндекс» уже прошло успешные испытания в 2018 году в Иннополисе, где жители совершили более 60 тысяч поездок, а затем в Москве. В общей сложности беспилотные машины проехали более 24 миллионов километров.