Такси Саудовской Аравии закупит российскую технологию распознавания лиц

Опубликовано 05 июня 2024, 09:47
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Такси Саудовской Аравии закупит российскую технологию распознавания лицПроверять будут водителей
Компания NtechLab подписала меморандум о сотрудничестве с саудовским сервисом заказа такси EGO на крупнейшей выставке технологий и стартапов Gitex Africa 2024.
EGO планирует внедрить решение NtechLab по распознаванию лиц для улучшения проверки личности водителей.
Для этого водители будут отправлять секундное видео, чтобы искусственный интеллект мог подтвердить их личность. Это решение поможет повысить безопасность сервиса и минимизировать риски мошенничества.
Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что искусственный интеллект способен отличить реального владельца аккаунта от мошенника, даже если используется силиконовая маска.
В EGO подчеркнули, что это сотрудничество направлено на улучшение безопасности сервиса в Саудовской Аравии, Египте и Марокко.
Сервис EGO, основанный в 2018 году и расположенный в Эр-Рияде, связывает водителей и пассажиров через приложение на смартфоне.