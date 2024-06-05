Такси Саудовской Аравии закупит российскую технологию распознавания лиц

EGO планирует внедрить решение NtechLab по распознаванию лиц для улучшения проверки личности водителей.

Для этого водители будут отправлять секундное видео, чтобы искусственный интеллект мог подтвердить их личность. Это решение поможет повысить безопасность сервиса и минимизировать риски мошенничества.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что искусственный интеллект способен отличить реального владельца аккаунта от мошенника, даже если используется силиконовая маска.

В EGO подчеркнули, что это сотрудничество направлено на улучшение безопасности сервиса в Саудовской Аравии, Египте и Марокко.

Сервис EGO, основанный в 2018 году и расположенный в Эр-Рияде, связывает водителей и пассажиров через приложение на смартфоне.