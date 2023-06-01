Такси Яндекса начал отбирать популярность у Uber за пределами России

14:25, 01 июня 2023
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Такси Яндекса начал отбирать популярность у Uber за пределами РоссииПока что в ОАЭ
Сервис такси Yango, принадлежащий компании Яндекс, внезапно начал забирать значительную долю рынка в Дубае у американской Uber. И это без какой-либо прямой внешней связи с популярным отечественным брендом.
Приложение Yango пользуется популярностью в ОАЭ, аудитория сервиса расширяется, а теперь им начали пользоваться не только россияне, проживающие в эмиратах.
По данным агентства Bloomberg, на приложение сервиса приходится от 4% до 8% всех поездок в Дубае. Платформа активно рекламируется в городе, нанимает новых сотрудников и даже запустила курьерскую службу для конкуренции с местными сервисами доставки.
Yango является международным брендом Яндекс.Такси и предлагает услуги такси, доставки еды и посылок в более чем 20 странах.