Такси Яндекса начал отбирать популярность у Uber за пределами России

Приложение Yango пользуется популярностью в ОАЭ, аудитория сервиса расширяется, а теперь им начали пользоваться не только россияне, проживающие в эмиратах.

По данным агентства Bloomberg, на приложение сервиса приходится от 4% до 8% всех поездок в Дубае. Платформа активно рекламируется в городе, нанимает новых сотрудников и даже запустила курьерскую службу для конкуренции с местными сервисами доставки.

Yango является международным брендом Яндекс.Такси и предлагает услуги такси, доставки еды и посылок в более чем 20 странах.