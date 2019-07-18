Таксисты Uber начнут предлагать пассажирам купить косметику и наушники

В перечень продукции, которую можно будет приобрести, также войдут фильмы стоимостью от 5 до 10 долларов. На данный момент с сервисом уже сотрудничает кинокомпания Universal Studios. Что касательно покупок, то с помощью приложения пассажиры такси получат 10% кэшбека, которые вернутся в виде баллов, которыми можно будет оплатить будущие поездки в Uber, либо же покупки в Cargo. Деньги вернутся также и водителям в размере 25% от суммы покупок, а также дополнительно они получат по 1 доллару за первую покупку пассажиров в приложении.

Напомним, что Cargo — это сервис, запущенный в 2017 году, который сотрудничает с агрегаторами такси, предоставляя водителям коробочки с различными снеками и напитками для дальнейшей продажи пассажирам.