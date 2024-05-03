Талая вода стала причиной разрушения ледников Антарктиды

Однако новое исследование показывает, что лед может ломаться. Исследователи из США и Великобритании установили датчики на поверхности одного из таких озер. Они обнаружили, что во время наполнения озера центр ледяного основания прогибался на 30 сантиметров. А когда вода уходила, края озера наоборот раздвигались на такую же величину.

Ученые полагают, что при расколе образуются круговые трещины, которые затем расширяются.

Исследование поможет ученым более точно прогнозировать, какие участки ледникового покрова Антаρκтиды более подвержены разрушению.