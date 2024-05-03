Талая вода стала причиной разрушения ледников Антарктиды

Опубликовано 03 мая 2024, 23:47
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Талая вода стала причиной разрушения ледников АнтарктидыПроведено исследование
Ученые впервые наблюдали, как талые озера на поверхности льда Антарктиды приводят к его расколу. Это может ускорить повышение уровня моря. Ледники Антарктиды покрыты огромными озерами талой воды, которые становятся тяжелее по мере таяния. Ранее ученые предполагали, что под их весом лед просто прогибается.
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Однако новое исследование показывает, что лед может ломаться. Исследователи из США и Великобритании установили датчики на поверхности одного из таких озер. Они обнаружили, что во время наполнения озера центр ледяного основания прогибался на 30 сантиметров. А когда вода уходила, края озера наоборот раздвигались на такую же величину.
Ученые полагают, что при расколе образуются круговые трещины, которые затем расширяются.
Исследование поможет ученым более точно прогнозировать, какие участки ледникового покрова Антаρκтиды более подвержены разрушению.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак