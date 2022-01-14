Там точно клюнет: обнаружено крупнейшее место размножения рыб

Там точно клюнет: обнаружено крупнейшее место размножения рыбС неожиданными открытиями
В феврале 2021 года немецкое исследовательское судно пробивалось сквозь лед в море Уэдделла для изучения морской жизни. Опуская видеокамеры и другие приборы на 500 метров вниз, ближе к морскому дну, корабль наткнулся на тысячи 75-сантиметровых гнезд, в каждом из которых находилась одна взрослая рыба и до 2100 яиц. “Это было действительно удивительное зрелище”, - говорит биолог Аутун Пурсер из Института Альфреда Вегенера.
Видео- и фотокамеры высокого разрешения зафиксировали более 12 тыс взрослых рыб Neopagetopsis ionah. Эти рыбы, вырастающие до 60 сантиметров, приспособлены к жизни в условиях сильного холода. Они вырабатывают антифризоподобные соединения, и благодаря богатой кислородом воде региона являются одними из единственных позвоночных животных, у которых бесцветная кровь без гемоглобина.
Взрослые ледяные рыбы строят свои круглые гнезда, выскребая гравий и песок брюшными плавниками. Однако до начала экспедиции было замечено лишь несколько разрозненных гнезд, немногочисленных и удаленных друг от друга. “Я, конечно, не знал о том, что они строят гнезда в таких огромных масштабах - скорее как морские птицы и пингвины”, - говорит Марк Бельчер, изучающий антарктических рыб уже более двух десятилетий.
Тем временем исследователи оставили камеры и осветительные приборы, закрепленные над одной из самых густонаселенных частей колонии, чтобы больше узнать о размножении и гнездовом поведении; они надеются забрать их в 2023 году.