Там точно клюнет: обнаружено крупнейшее место размножения рыб

В феврале 2021 года немецкое исследовательское судно пробивалось сквозь лед в море Уэдделла для изучения морской жизни. Опуская видеокамеры и другие приборы на 500 метров вниз, ближе к морскому дну, корабль наткнулся на тысячи 75-сантиметровых гнезд, в каждом из которых находилась одна взрослая рыба и до 2100 яиц. “Это было действительно удивительное зрелище”, - говорит биолог Аутун Пурсер из Института Альфреда Вегенера.

Видео- и фотокамеры высокого разрешения зафиксировали более 12 тыс взрослых рыб Neopagetopsis ionah. Эти рыбы, вырастающие до 60 сантиметров, приспособлены к жизни в условиях сильного холода. Они вырабатывают антифризоподобные соединения, и благодаря богатой кислородом воде региона являются одними из единственных позвоночных животных, у которых бесцветная кровь без гемоглобина.