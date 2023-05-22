Тамбовские ученые создали дрона-садовода

Учёные из России и Китая создали роботизированную наземную платформу, названную botANNIC, которая может обнаруживать дефекты и повреждения на фруктовых деревьях с высокой точностью, свыше 80%. Этот робот передвигается по саду на колёсной платформе и сканирует плоды на деревьях, создавая карту фитосанитарных заболеваний. Такая технология позволяет оперативно принимать меры по обеспечению безопасности урожая.

Основной компонент botANNIC — специальная стереокамера, которая использует нейросети для имитации человеческого зрения. Робот сканирует листву и плоды деревьев, определяя спелость яблок и обнаруживая повреждения. Это важно, поскольку автоматизация производства фруктов и ягод — непростая задача. Использование химических веществ на сельскохозяйственных угодьях приводит к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья людей. Роботизированная платформа botANNIC помогает снизить эксплуатационные расходы, минимизировать воздействие на окружающую среду и оптимизировать процесс производства, обнаруживая больные плоды и помогая принять решение о лечении деревьев и выборе качественных плодов для хранения.

Роботизированная платформа botANNIC оснащена стереокамерой, спектральным датчиком для оценки качества плодов, электродвигателями мощностью 500 Вт и литий-ионными батареями. Она использует систему навигации на основе трёхмерных карт окружающей местности. Размеры платформы составляют 1,5 на 1,5 метра, а её грузоподъёмность достигает 200 килограмм, что позволяет использовать её для перевозки дополнительного оборудования, например, для сбора проб или урожая. Учёные из разных университетов приняли участие в разработке этой системы. Проведённые испытания в яблоневом саду показали эффективность botANNIC, что может существенно улучшить сельскохозяйственное производство и уменьшить использование химикатов. Дальнейшее развитие технологии позволит реализовать дополнительные функции, такие как уничтожение вредных насекомых и сорняков с помощью датчиков и лазерных излучателей, что положительно скажется на экосистеме. Это решение будет полезно для садов интенсивного типа и систем мониторинга и поддержки принятия решений, для планирования агротехнических и защитных мер с целью сохранения урожая высокого качества.