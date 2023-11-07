Тамбовские учёные разработают биопрепараты для сельского хозяйства

В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина создан Инжиниринговый центр промышленной микробиологии, часть программы «Приоритет 2030». Этот центр — редкость в России, поскольку подобных инфраструктур в университетах страны менее десяти. Его целью является установление сотрудничества с промышленными партнёрами, которые заинтересованы в расширении производства с использованием микробиологического синтеза, а также разработка промышленных стандартов.

Павел Моисеев, ректор Тамбовского университета, подчёркивает важность новой инфраструктуры и отмечает, что она изменит образование будущих микробиологов. Центр будет использоваться для стажировок и практической подготовки студентов, обучающихся в сфере биологии и биотехнологии.

Основное оборудование центра — пилотная линия для производства различных биологических продуктов, таких как биоудобрения, биопестициды и другие. Эта линия включает несколько биореакторов разного объёма и соответствующее программное обеспечение, позволяя разрабатывать новые продукты в малых объёмах для дальнейшего тестирования. Компанию BioTechno Group предоставила оборудование и методологию разработки.

Инжиниринговый центр работает в двух направлениях: подготовка специалистов для управления биотехнологическими процессами на промышленных предприятиях и разработка новых продуктов и технологий для их производства. Он является ключевым игроком в инновационной микробиологии и обещает новые продукты и исследования в этой области.