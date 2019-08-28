Таможенники начали ловить преступников на основе истории их браузера

Так, Сэм Кул пытался въехать в Австралию, проведя перед этим четыре месяца в Европе. Таможни аэропорта обыскали его телефон и нашли его историю поиска. Согласно отчету правоохранительных органов, было обнаружено, что Кул делал такие поисковые запросы, как “Проверяет ли таможня каждую сумку в Австралии?”, “Можно ли увидеть деньги на сканерах в аэропортах?” и “Пропустить миллион долларов через аэропорт”.

В результате дальнейшего расследования администрация аэропорта обнаружила, что Кул ввез контрабандой 4 кг кокаина на сумму около 20 тыс австралийских долларов. Наркотики были вшиты в его ручную кладь.