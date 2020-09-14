Таможня США приняла беспроводные наушники OnePlus за подделку Apple AirPods

Погранично-таможенная служба США опубликовала в своем блоге информацию о том, что ее работники изъяли около 2 тыс поддельных Apple AirPods, которые были отправлены из Гонконга в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Общая стоимость товара, по официальным данным, составила примерно 398 тыс долларов. Самое “интересное” во всем этом, что по итогу конфискованные наушники оказались ничем иным, как беспроводными OnePlus Buds, а общая стоимость партии составляет “всего лишь” около 158 тыс долларов.

Свой ответ на случившееся дала и сама OnePlus — компания написала в ответ на пост погранично-таможенной службы США в Twitter сообщение о том, чтобы власти Соединенных Штатов вернули им их наушники.