Наука и технологии
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Таможня США приняла беспроводные наушники OnePlus за подделку Apple AirPods
Достаточно забавное происшествие
Таможня США приняла беспроводные наушники OnePlus за подделку Apple AirPods. На инцидент уже отреагировали представители китайской компании.
Погранично-таможенная служба США опубликовала в своем блоге информацию о том, что ее работники изъяли около 2 тыс поддельных Apple AirPods, которые были отправлены из Гонконга в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Общая стоимость товара, по официальным данным, составила примерно 398 тыс долларов. Самое “интересное” во всем этом, что по итогу конфискованные наушники оказались ничем иным, как беспроводными OnePlus Buds, а общая стоимость партии составляет “всего лишь” около 158 тыс долларов.
Свой ответ на случившееся дала и сама OnePlus — компания написала в ответ на пост погранично-таможенной службы США в Twitter сообщение о том, чтобы власти Соединенных Штатов вернули им их наушники.