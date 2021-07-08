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Танцы оказались полезными при неизлечимой болезни Паркинсона

Они уменьшают проблемы с координацией
Научный журнал Brain Sciences опубликовал результаты исследования ученых, в рамках которого выяснилась польза танцев для людей с неизлечимой болезни Паркинсона.
Танцы оказались полезными при неизлечимой болезни Паркинсона

Так, согласно данным исследователей, пациенты с легкой и умеренной болезнью Паркинсона могут замедлить развитие данной болезни посредством занятий танцев. Сообщается, что танцевальные занятия под музыку в течение одного и четверти часов в неделю способствуют уменьшению ежедневных проблем с движениями, а также с балансом и речью.

Многие из этих двигательных симптомов приводят к изоляции, потому что как только они становятся экстремальными, эти люди не хотят выходить на улицу. Эти двигательные симптомы приводят к дальнейшим психологическим проблемам, депрессии, социальной изоляции и, в конечном итоге, симптомы со временем ухудшаются. Наше исследование показывает, что обучение танцам и музыке может замедлить это и улучшить их повседневную жизнь и повседневную работу”, — поделились исследователи.