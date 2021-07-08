Танцы оказались полезными при неизлечимой болезни Паркинсона

Так, согласно данным исследователей, пациенты с легкой и умеренной болезнью Паркинсона могут замедлить развитие данной болезни посредством занятий танцев. Сообщается, что танцевальные занятия под музыку в течение одного и четверти часов в неделю способствуют уменьшению ежедневных проблем с движениями, а также с балансом и речью.

“Многие из этих двигательных симптомов приводят к изоляции, потому что как только они становятся экстремальными, эти люди не хотят выходить на улицу. Эти двигательные симптомы приводят к дальнейшим психологическим проблемам, депрессии, социальной изоляции и, в конечном итоге, симптомы со временем ухудшаются. Наше исследование показывает, что обучение танцам и музыке может замедлить это и улучшить их повседневную жизнь и повседневную работу”, — поделились исследователи.