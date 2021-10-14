Танк М-84 с «советскими корнями» модернизировали

Среди них, например, можно было обнаружить модернизированный танк М-84. Боевая машина имеет явные «советские корни», так как была создана на базе Т-72, разработанного ещё в Советском Союзе.

Модернизированная версия устройства получила название М-84АС2, пишет Военное Обозрение. Её отличительной особенностью стали усовершенствованная система управления огнём (СУО), современная система видеонаблюдения и динамическая броня.

В качестве орудия в танке используется 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, а также спаренная пулемётная установка калибра 7,62 мм. Последняя необходима для атаки и уничтожения живой силы противника.

Из прочего можно отметить добавление в «состав» М-84АС2 зенитной установки, управление которой происходит дистанционно.