Танк М-84 с «советскими корнями» модернизировали

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Танк М-84 с «советскими корнями» модернизировалиУстановив на неё огромное число новейшего вооружения
Прямо сейчас в Белграде проходит последний день выставки вооружений «Партнер-2021». На ней, помимо всего прочего, было показано множество новинок военной техники Сербии.
Среди них, например, можно было обнаружить модернизированный танк М-84. Боевая машина имеет явные «советские корни», так как была создана на базе Т-72, разработанного ещё в Советском Союзе.
Модернизированная версия устройства получила название М-84АС2, пишет Военное Обозрение. Её отличительной особенностью стали усовершенствованная система управления огнём (СУО), современная система видеонаблюдения и динамическая броня.
В качестве орудия в танке используется 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, а также спаренная пулемётная установка калибра 7,62 мм. Последняя необходима для атаки и уничтожения живой силы противника.
Из прочего можно отметить добавление в «состав» М-84АС2 зенитной установки, управление которой происходит дистанционно.