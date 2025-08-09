Тарифы Трампа для Индии обойдут производство iPhone

Полупроводники и продукты, произведённые на их основе, такие как iPhone, уже освобождены от действующих 25% взаимных тарифов. По информации от CNBC, указ о повышении тарифов удваивает 25% взаимных тарифов до 50%, но полупроводники по-прежнему будут освобождены от тарифов.

Apple не затронут 25% ответные пошлины, введённые Индией 1 августа, и, вероятно, ситуация не изменится, даже если в конце августа пошлины вырастут до 50%. Это связано с тем, что Apple переносит значительную часть своего производства из Китая в Индию, чтобы диверсифицировать цепочку поставок из-за напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем. Партнёры Apple, такие как Foxconn и Pegatron, открыли в Индии заводы по сборке iPhone, и все пять моделей iPhone 16 собираются в стране для индийских покупателей и на экспорт в такие страны, как США.

Распоряжение, которое освобождает Apple от ответных пошлин, носит временный характер, и исключения могут быть аннулированы по решению Трампа. Он подчеркнул, что никто не останется без внимания, и его администрация активно работает над введением конкретных пошлин на полупроводники, которые могут затронуть продукцию Apple.