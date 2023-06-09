«Таска в «Яжке»: Ростелеком создаст замену Jira

«Ростелеком» и холдинг VK вкладывают миллиарды рублей в создание собственных платформ для управления проектами и разработки программного обеспечения с учётом информационной безопасности. Они собираются заменить продукты компании Atlassian, такие как Trello, Jira и Confluence. Платформа «Яга», разрабатываемая «Ростелекомом» совместно с VK, «Лабораторией Касперского» и «1С», будет использоваться для планирования и коммуникаций внутри компании. Кроме того, VK разрабатывает платформу DevSecOps, которая обеспечит безопасную разработку программного обеспечения.

Создание собственных платформ стало необходимостью в условиях пандемии и перехода на удалённую работу.

«Ростелеком» и VK ищут решение для контроля задач и обмена информацией внутри своих команд. Платформа «Яга» будет охватывать весь цикл разработки информационных систем, а также иметь больше функций, чем продукты Atlassian. Она уже находится на стадии разработки, а запуск запланирован на 2024 год. Кроме «Яги», доступна также упрощённая версия «Ежка» для небольших команд, и платформа DevSecOps от VK.

DevSecOps — это эволюция концепции DevOps, объединяющей различные команды для гибкой разработки ПО. Особое внимание уделяется информационной безопасности. В рамках DevSecOps специалисты по информационной безопасности работают с разработчиками и системными администраторами с самого начала проекта, чтобы обеспечить работоспособность, отсутствие багов и безопасность кода. DevSecOps позволяет выявлять и устранять проблемы безопасности на ранних этапах разработки и обеспечивает безопасность продукта на всех этапах его жизненного цикла.

Российские IT-компании получили новые возможности для создания своих продуктов и решений после ухода западных вендоров из России. Некоторые компании продолжают использовать импортное программное обеспечение, но тестируют новые продукты. Другие заменяют импортные продукты на свободное программное обеспечение и ожидают выхода подходящих инструментов от российских производителей. Важными направлениями стали системы контроля версий и автоматизации сборки. Создание собственных платформ позволит российским компаниям конкурировать по удобству интеграции и обеспечению информационной безопасности, увеличивая их независимость и давая больше возможностей для разработки.