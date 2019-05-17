Татары научили робота отличать силиконовую грудь от настоящей

Студенты телестудии Казанского федерального университета сняли шуточный видеоролик, повествующий о вымышленном «роботе-маммологе». Об этом рассказал пресс-секретарь КФУ Камил Гареев журналистам «Бизнес Online».

В довольно хорошо сделанном «репортаже» рассказывается о «прорыве» в отечественной науке — создании робота, который в перспективе сможет определять рак молочной железы, а на данный момент способен отличить настоящую женскую грудь от искусственной. Как заявили в ролике, электронный разум умеет с точностью до 95% выяснять, силиконовая грудь у девушки или нет.

Руководство КФУ «шутникам погрозили пальцем только для вида», поскольку ролик всех повеселил. Интересно, что робот в ролике настоящий, правда, он не используется для маммологии.