Татуировки оказались одной из причин развития рака

Согласно исследованию, опубликованному в журнале eClinicalMedicine, татуировки увеличивают этот риск на 21%, при этом наибольший риск наблюдается в первые два года после нанесения татуировки.

Чернила для татуировок содержат органические и неорганические пигменты, многие из которых классифицируются как канцерогенные.

Исследование под руководством Кристель Нильсен из Лундского университета включало 11905 участников, из которых 54% составляли пациенты с лимфомой, а 46% — контрольную группу.

Люди с татуировками имели более высокий риск развития злокачественной лимфомы по сравнению с теми, у кого татуировок нет. Наибольший риск наблюдался в первые два года после нанесения татуировки, затем он снижался и снова возрастал спустя 11 лет.

Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для установления точной связи между татуировками и риском развития лимфомы.