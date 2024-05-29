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Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2024, 07:57
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Татуировки оказались одной из причин развития рака

Так что стоит быть аккуратнее
Шведские ученые обнаружили, что нанесение татуировок связано с повышенным риском развития злокачественной лимфомы.
Татуировки оказались одной из причин развития рака
© Ferra

Согласно исследованию, опубликованному в журнале eClinicalMedicine, татуировки увеличивают этот риск на 21%, при этом наибольший риск наблюдается в первые два года после нанесения татуировки.

Чернила для татуировок содержат органические и неорганические пигменты, многие из которых классифицируются как канцерогенные.

Исследование под руководством Кристель Нильсен из Лундского университета включало 11905 участников, из которых 54% составляли пациенты с лимфомой, а 46% — контрольную группу.

Люди с татуировками имели более высокий риск развития злокачественной лимфомы по сравнению с теми, у кого татуировок нет. Наибольший риск наблюдался в первые два года после нанесения татуировки, затем он снижался и снова возрастал спустя 11 лет.

Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для установления точной связи между татуировками и риском развития лимфомы.

Источник:N+1
Автор:Булат Кармак
Теги:
#рак
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#медицина
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#наука