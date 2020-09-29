Татуировки признали нарушающими механизм терморегуляции

Исследователи привлекли, в ходе данной работы, людей с татуировками размерами не менее 5,6 кв. см. Специалисты проанализировали состояние кожи и потовых желез добровольцев, а впоследствии надели на них специальные костюмы, оснащенные трубками, сквозь которые на протяжении получаса поступала горячая вода.

Таким образом и была выявлена разница между реакцией кожи с тату и без. Так, железы под кожей с татуировками производили меньше пота, чем те, что расположены под кожей без тату. Также выяснилось, что пот под кожей с тату был более соленым. Несмотря на то, что в процессе нарушения терморегуляции нет ничего положительно, напротив, это может спровоцировать некоторые болезни, ученые отметили, что переживать людям с небольшими тату - не стоит.