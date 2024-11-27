TCL представила миниатюрный проектор с Google TV и Dolby Digital звуком

Устройство поддерживает FullHD с диагональю изображения до 120 дюймов и встроенными динамиками с Dolby Audio мощностью 16 Вт.

Проектор работает на платформе Google TV, предлагая доступ к популярным сервисам. TCL обещает «яркие цвета и четкость», хотя максимальная яркость составляет 350 ANSI люмен — меньше, чем у некоторых конкурентов.