TCL представила миниатюрный проектор с Google TV и Dolby Digital звуком

Опубликовано 27 ноября 2024, 07:291 мин.
TCL представила миниатюрный проектор с Google TV и Dolby Digital звукомЦена особенно приятна
TCL, известная своими телевизорами, представила миниатюрный проектор Projector A1.
Устройство поддерживает FullHD с диагональю изображения до 120 дюймов и встроенными динамиками с Dolby Audio мощностью 16 Вт.
Проектор работает на платформе Google TV, предлагая доступ к популярным сервисам. TCL обещает «яркие цвета и четкость», хотя максимальная яркость составляет 350 ANSI люмен — меньше, чем у некоторых конкурентов.
Projector A1 оснащен алюминиевой ручкой Versagrip, которая превращается в подставку, и декоративной подсветкой Light Sync RGB по бокам.
Устройство уже доступно для заказа по цене $499.99.