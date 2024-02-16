TCL представила собственные умные очки с Micro OLED 120 Гц дисплеем за $399

Опубликовано 16 февраля 2024, 08:01
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TCL представила собственные умные очки с Micro OLED 120 Гц дисплеем за $399Не Vision Pro, конечно, но это не то чтобы плохо
Компания TCL представила свою новую разработку — AR-очки Nxtwear S Plus.
Это последняя версия очков Nxtwear S с улучшенными характеристиками. Аппарат обойдется в $399.
Nxtwear S Plus имеют прозрачный дисплей, который можно подключить через USB-C к смартфону, игровой консоли или другому совместимому устройству. Они являются конкурентом для аналогичных моделей, таких как XREAL Air 2.
В основе новых очков лежит экран Micro OLED от Sony с разрешением FullHD. Он обеспечивает охват 108% цветового пространства, яркость увеличена до 600 нитов, а частота обновления достигает 120 Гц.
Вес устройства составляет 87 грамм и оно способно отображать контент разрешением 1920 x 1080 на экране размером 215 дюймов на расстоянии до 6 метров от пользователя.