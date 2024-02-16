TCL представила собственные умные очки с Micro OLED 120 Гц дисплеем за $399

В основе новых очков лежит экран Micro OLED от Sony с разрешением FullHD. Он обеспечивает охват 108% цветового пространства, яркость увеличена до 600 нитов, а частота обновления достигает 120 Гц.

Вес устройства составляет 87 грамм и оно способно отображать контент разрешением 1920 x 1080 на экране размером 215 дюймов на расстоянии до 6 метров от пользователя.