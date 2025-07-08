TCL стал мировым лидером по продажам кондиционеров с притоком воздуха

Компания начала развивать эту технологию еще в 2021 году, а к 2024-му вывела на рынок уже пятое поколение кондиционеров серии FreshIN. Одной из последних моделей стала FreshIN Plus, в которой сочетаются функции подачи воздуха с улицы, нейтрализации запахов и поддержания комфортного микроклимата.

Устройства оборудованы системой шумоподавления, голосовым управлением и алгоритмами искусственного интеллекта, которые адаптируют работу кондиционера к условиям как внутри, так и снаружи помещения. Эти технологии позволяют экономить до 37% энергии.

TCL производит более 38 миллионов кондиционеров в год на 11 заводах по всему миру. Продукция продается в 160 странах, а сама компания входит в тройку лидеров по внутренним продажам и занимает второе место по экспорту кондиционеров.