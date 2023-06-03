Те же грабли: Илона Маска снова обвинили в махинациях с криптовалютой Dogecoin

Предпринимателя обвиняют в «раскрутке» манипулятивных стратегий торговли Dogecoin, благодаря которым он поднял стоимость своей криптовалюты на 36000%. После этого, согласно обвинению, Маск якобы спровоцировал обвал активов, чем обеспечил прибыльность торговли через несколько взаимосвязанных кошельков Dogecoin, которые принадлежат ему лично и компании Tesla.

Обвиняют Маска и в получении $124 млн за счёт смены логотипа Twitter с птицы на значок с изображением собаки породы сиба-ину — символа Dogecoin.