Те же грабли: Илона Маска снова обвинили в махинациях с криптовалютой Dogecoin

Те же грабли: Илона Маска снова обвинили в махинациях с криптовалютой DogecoinЗа год в иск внесли уже три поправки
Инвесторы Tesla снова обвинили Маска в спекуляции на торговле криптовалютой Dogecoin. С июня 2022 года, когда на Маска подали в суд с обвинением в создании криптовалютной пирамиды, в иск внесли уже третью поправку. В конце мая 2023 года обвинение предъявило новые доказательства.
Предпринимателя обвиняют в «раскрутке» манипулятивных стратегий торговли Dogecoin, благодаря которым он поднял стоимость своей криптовалюты на 36000%. После этого, согласно обвинению, Маск якобы спровоцировал обвал активов, чем обеспечил прибыльность торговли через несколько взаимосвязанных кошельков Dogecoin, которые принадлежат ему лично и компании Tesla.
Обвиняют Маска и в получении $124 млн за счёт смены логотипа Twitter с птицы на значок с изображением собаки породы сиба-ину — символа Dogecoin.