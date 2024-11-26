Tecno и М.Видео покажут супер-компактный игровой компьютер с i9 на выставке в Москве

М.Видео-Эльдорадо в сотрудничестве с Tecno анонсировала игровой мини-ПК Mega Mini Gaming G1. Компактное устройство можно будет увидеть и протестировать на выставке РЭД ЭКСПО, которая пройдёт с 28 ноября по 1 декабря в «Крокус Экспо». В продажу новинка поступит в первом квартале 2025 года с начальной ценой около 150 тысяч рублей.

Mega Mini Gaming G1 стал одним из самых маленьких игровых ПК с водяным охлаждением, его габариты всего 255×150×150 мм. Устройство оснащено процессором Intel Core i9-13900H с частотой до 5,4 ГГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 на 8 ГБ. Помимо этого, мини-ПК поддерживает двухканальную оперативную память DDR5, до 64 ГБ, и SSD-накопитель ёмкостью до 2 ТБ, что делает его мощным и быстрым для игр и других задач.

На выставке посетители смогут оценить производительность компьютера и его стильный дизайн. Представители компании отмечают, что компактные размеры и высокая мощность устройства открывают новые возможности для геймеров, особенно для тех, кто ценит мобильность. Mega Mini Gaming G1 рассчитан на любителей современных игр, которым важно сочетание производительности и удобства.