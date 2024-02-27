Tecno представила набор для гейминга и робота-собаку

Tecno Pocket Go и AR Pocket Vision — это консоль для Windows и очки дополненной реальности (AR). Очки оснащены микро-OLED-экраном диагональю 0,71 дюйма, обеспечивающим угол обзора, соответствующий экрану телевизора размером 215 дюймов с расстояния в 6 метров.

Консоль легкая и компактная, напоминающая контроллер Xbox, с 8-ядерным процессором, работающим на частотах до 5,1 ГГц, системой охлаждения и аккумулятором ёмкостью 50 Втч.

Tecno Dynamic 1 — это робот-собака, созданная для обеспечения развлечений, помощи, образования и тренировок в домашних условиях. Робот оснащен системой искусственного интеллекта для стабильной мобильности, распознавания препятствий и выполнения различных команд.

Dynamic 1 имеет 64 ГБ памяти, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, управляется через приложение на смартфоне и обладает батареей на 15,000 мАч, обеспечивающей 90 минут работы.