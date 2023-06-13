Tecno спонсировала футбольные матчи между журналистами, блогерами и знаменитостями

Турнир, впервые проведённый в 2020 году, собирает полупрофессиональные команды, в состав которых входят блогеры, журналисты, знаменитости, любители футбола и бывшие профессионалы.

В 2023 году в соревнованиях примут участие 8 команд.

Сегодня же состоялась церемония подписания партнёрства между Tecno, ФК «Динамо» и организаторами турнира на стадионе «Сапсан Арена».

Весь июль команды будут участвовать в 14 матчах. Перед каждым матчем на стадионе все желающие смогут сыграть в футбол против звёзд Московского Кубка Селебрити в брендированной панна-клетке Tecno.

Знаменитости выберут лидера каждого дня соревнований. На суперфинале, который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена», 13 победителей получат новые смартфоны Tecno прямо на футбольном поле.