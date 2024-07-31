Техас добился от Meta* компенсации в $1,4 млрд за незаконное распознавание лица

Опубликовано 31 июля 2024, 21:00
1 мин.
Техас добился от Meta* компенсации в $1,4 млрд за незаконное распознавание лицаХотя система сбора биометрии уже закрыта
В США штат Техас добился от Meta* компенсации за сбор биометрических данных пользователей Facebook* «без надлежащего разрешения». Сумма компенсации составит $1,4 млрд.
© Ferra.ru
Это самая большая сумма, когда-либо полученная в результате иска отдельного штата. Коллективный иск от лица техасцев федеральный суд штата подал в 2022 году в связи с тем, что Meta «незаконно» собирала данные распознавания лица пользователей. Транши компенсации будут разбиты на пять лет.
При этом в силу более ранних жалоб Meta закрыла систему распознавания лица, реализованную в приложении Facebook, в 2021 году. Были стёрты данные миллионов пользователей.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.