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Наука и технологии
16:59, 05 января 2024
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Техас и другие штаты подали к Google новый антимонопольный иск

Но и техногигант не сидит на месте

Власти штата Техас подали к Google новый иск с обвинениями в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке рекламных технологических систем. Череда судебных разбирательств с Google длится с 2020 года, когда к компании иск подала Техасская коалиция, обвинившая Google в нарушении антимонопольного законодательства с целью ограничить конкуренцию в сфере цифровой рекламы и увеличить свой бизнес.

К коллективному иску присоединились рекламодатели, издатели и малые предприятия, выдвинувшие аналогичные претензии. Новое дело назначено на 2025 год; окружной судья США Шон Джордан назначил отбор присяжных с 31 марта 2025 года в Плано, штат Техас.

Такие сроки в какой-то мере можно считать победой Google: на судебном заседании в 2025 году настояли адвокаты компании, тогда как юристы от Техаса требовали суд в августе 2024 года. Техас объяснял это тем, что любая задержка в пользу Google «позволит компании дольше злоупотреблять своей рыночной властью за счёт американских потребителей».

В ответ на претензии истцов представители Google назвали дело Техаса «глубоко ошибочным».

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#суд
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#монополия
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#сша
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