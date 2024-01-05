Техас и другие штаты подали к Google новый антимонопольный иск

Техас и другие штаты подали к Google новый антимонопольный искНо и техногигант не сидит на месте
Власти штата Техас подали к Google новый иск с обвинениями в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке рекламных технологических систем. Череда судебных разбирательств с Google длится с 2020 года, когда к компании иск подала Техасская коалиция, обвинившая Google в нарушении антимонопольного законодательства с целью ограничить конкуренцию в сфере цифровой рекламы и увеличить свой бизнес.
К коллективному иску присоединились рекламодатели, издатели и малые предприятия, выдвинувшие аналогичные претензии. Новое дело назначено на 2025 год; окружной судья США Шон Джордан назначил отбор присяжных с 31 марта 2025 года в Плано, штат Техас.
Такие сроки в какой-то мере можно считать победой Google: на судебном заседании в 2025 году настояли адвокаты компании, тогда как юристы от Техаса требовали суд в августе 2024 года. Техас объяснял это тем, что любая задержка в пользу Google «позволит компании дольше злоупотреблять своей рыночной властью за счёт американских потребителей».
В ответ на претензии истцов представители Google назвали дело Техаса «глубоко ошибочным».