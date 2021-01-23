Техник взламывал домашние сигнализации людей и шпионил за ними

Известно, что работал злоумышленник в компании по обеспечению безопасности для домов и офисов ADT. За все годы работы в компании, а это пять лет, он включал камеры около 200 клиентов без их ведома более 9600 раз. Бывший сотрудник ADT не стал скрывать, что следил за жизнью женщин, которые его привлекали.

Сообщается, что в четверг, в ходе Окружного суда США, Авилес признал себя виновным в компьютерном мошенничестве и в съемке клиентов без их ведомства и согласия.