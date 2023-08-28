Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США

Согласно анализу Bloomberg, около 80% производственных партнеров купертиновцев имеют связи с Китаем. Однако, в последние годы, техногигант активно переносит часть своего производства в другие азиатские страны, в основном в Индию и Вьетнам.

Данный перенос может привести к увеличению стоимости продукции Apple. Производители и бренды сталкиваются с трудностями при переносе производства в менее развитые регионы, что, в свою очередь, может сказаться на конечной стоимости гаджетов.

Эксперты Bloomberg предупреждают, что популярные модели устройств яблочной корпорации могут подорожать.

Отметим, что в августе 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. Это может дополнительно усложнить ситуацию для компаний, включая Apple, которые имеют дело с китайскими партнёрами.