Техника Polaris продается со скидками до 55%

Для активации скидки предусмотрен промокод “5555”, который следует ввести в корзине с товаром. Кроме того, можно получить дополнительную скидку 5% при оплате онлайн. Так, мультиварка Polaris PMC 0529ADS, которая в обычное время продается за 14 990 рублей сейчас доступна всего за 7 120.

В то же время, за 7 206 рублей вместо прежних 15 170 рублей можно приобрести портативный пылесос Polaris PVCS 0622HG.

Акция продлится до 5 октября. Ознакомиться с полным ассортиментов продуктов компании, участвующего в распродаже, можно по этой ссылке.