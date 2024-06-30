Технику брендов HP и Fujitsu перестанут поставлять по параллельному импорту в РФ

Консорциум «Вычислительная техника» предложил Минпромторгу исключить из списка параллельного импорта продукцию компаний HP и Fujitsu. В письме, направленном замминистру Василию Шпаку, ассоциация выразила необходимость данного шага, подчеркнув его важность для развития отечественных производителей электроники. Информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Представитель Минпромторга подтвердил получение письма и отметил, что предложение будет рассмотрено в соответствии с установленными процедурами. Он также подчеркнул, что министерство регулярно принимает предложения от отраслевых объединений по корректировке списка параллельного импорта.

В свою очередь, в АНО «Вычислительная техника» считают необходимым исключать из списка не конкретные бренды, а типы устройств, не имеющие российских аналогов или не критичные для потребителей. Однако текущая система кодов ТН ВЭД не позволяет проводить такую детализацию, что делает процесс корректировки более сложным.

Такие предложения вызывают разногласия среди крупных игроков рынка. Например, IT‑холдинг Fplus утверждает, что механизм параллельного импорта негативно сказывается на российских производителях, снижая эффективность государственной поддержки отечественной электроники.