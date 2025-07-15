Технологические гиганты вложат $1,7 млн в проекты по удалению углерода из атмосферы

Опубликовано 15 июля 2025, 16:481 мин.
Технологические гиганты вложат $1,7 млн в проекты по удалению углерода из атмосферыФокус на масштабировании очистки углекислого газа из океанов и горных пород
Группа крупных компаний, включая Google, Stripe и Shopify, объединяется для поддержки молодых стартапов, работающих над технологиями удаления углерода из атмосферы. На эти цели будет выделено 1,7 миллиона долларов, которые направят на покупку углеродных кредитов у трех компаний из США, Италии и Канады.
© Ferra.ru
Этот альянс, называемый Frontier, также поддерживается такими крупными игроками, как H&M Group, JPMorgan Chase и Salesforce. Цель организации — помочь ранним проектам развиться и выйти на коммерческий уровень, что позволит им привлекать инвестиции и масштабировать производство. Сейчас большинство технологий по удалению углерода работают на ограниченном уровне и нуждаются в поддержке для роста.
По оценкам экспертов, к середине века необходимо будет ежегодно удалять из атмосферы от 5 до 10 миллиардов тонн углекислого газа, чтобы достичь климатических целей. Frontier уже вложил около 600 миллионов долларов и планирует инвестировать в сумме не менее одного миллиарда долларов до 2030 года.