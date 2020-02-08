Технологические выставки нашли способ избежать распространения коронавируса

Так, в этом году организаторыпорекомендовали всем участникам принять политику “без рукопожатия”, отметив, что пренебрегающие данным правилом руководители компаний будут ограничены в общении и встрече с клиентами в рамках мероприятия. Также организаторы Mobile World Congress намерены уделить особое внимание очистке и дезинфекции устройств.

Предполагается, что в текущем году выставку посетят более 100 тыс человек и около 6% из них - жители Китай. На данный момент известно, что от участия в выставке отказались такие компании LG и Ericsson.