Технологический исход: у преемника Силиконой долины все очень плохо на фоне выросших расходов

Некогда бурно развивающуюся стартап-сцену теперь называют «скудной»: многие стартапы решили покинуть город из-за растущих цен на проживание, недостаточного финансирования и других проблем. Недавнее увольнение 577 сотрудников компании VMWare, занимающейся облачными вычислениями, усугубляет растущие проблемы. Несколько громких увольнений, в том числе отказ Google от планов расширения, подчеркивают изменения в технологическом ландшафте города.

Последствия пандемии COVID-19, предпочтения удаленной работы и общенациональный экономический кризис еще больше усилили эту тенденцию.

Поскольку такие компании, как Laundris и Cart, переезжают в другие места, а авиакомпании сокращают маршруты, городу грозит потенциальный спад в его некогда процветающей технологической экосистеме.