Технологический исход: у преемника Силиконой долины все очень плохо на фоне выросших расходов

Технологический исход: у преемника Силиконой долины все очень плохо на фоне выросших расходовЧто пошло не так
Некогда провозглашенный новой Кремниевой долиной, Остин становится свидетелем массового оттока технологических компаний, что ставит под сомнение его жизнеспособность как технологического центра.
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Некогда бурно развивающуюся стартап-сцену теперь называют «скудной»: многие стартапы решили покинуть город из-за растущих цен на проживание, недостаточного финансирования и других проблем. Недавнее увольнение 577 сотрудников компании VMWare, занимающейся облачными вычислениями, усугубляет растущие проблемы. Несколько громких увольнений, в том числе отказ Google от планов расширения, подчеркивают изменения в технологическом ландшафте города.
Последствия пандемии COVID-19, предпочтения удаленной работы и общенациональный экономический кризис еще больше усилили эту тенденцию.
Поскольку такие компании, как Laundris и Cart, переезжают в другие места, а авиакомпании сокращают маршруты, городу грозит потенциальный спад в его некогда процветающей технологической экосистеме.