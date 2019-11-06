Технологии обвинили в падении интереса к сексу у современного человека

Отмечается так называемая “культура экранов”, которая подразумевает постоянное использование смартфона, даже когда пары проводят время вместе. Усугубляют ситуацию доступность порно, видеоигры и социальные сети. По данным исследования, наиболее часто к этому прибегают мужчины, чего не скажешь о женщинах.

Исследование показывает, что женщины все еще сильно заинтересованы в обеспеченных мужчинах. По словам аналитика Джейка Новака, мужчины как и прежде должны иметь стабильный заработок, чтобы привлекать внимание женщины.”Но теперь у них есть порно, видеоигры и другие технологии, чтобы достигать удовлетворения гораздо более легким путем”, — сообщает Новак.